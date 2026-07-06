Зону поисков двух девочек в Туве расширили до города Шагонар

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Поиски ведут более 800 человек. Подключены волонтеры, водолазы, группы на сапбордах, кинологи. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная — что дети могли утонуть.