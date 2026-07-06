Зону поисков двух девочек в Туве расширили до города Шагонар

Первоначально девочек искали в районе реки Енисей в Кызыле. Затем зону расширили на 400 км в сторону Саяно-Шушенского водохранилища.
«Поиски девочек в Туве: беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования до города Шагонара. На 6 июля 2026 года поисковые мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации главного управления МЧС России по Республике Тыва сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест до города Шагонара», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, всего с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС Тувы выполнены 36 полетов в поисках девочек. «За минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района», — добавили в МЧС.
Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Поиски ведут более 800 человек. Подключены волонтеры, водолазы, группы на сапбордах, кинологи. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная — что дети могли утонуть.