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Зону поисков двух девочек в Туве расширили до города Шагонар

Специалисты обследуют береговую линию, сообщили в МЧС.

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Зона поисков двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширена до города Шагонар, который расположен к западу от Кызыла. Там специалисты БПЛА обследуют береговую линию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Туве.

Первоначально девочек искали в районе реки Енисей в Кызыле. Затем зону расширили на 400 км в сторону Саяно-Шушенского водохранилища.

«Поиски девочек в Туве: беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования до города Шагонара. На 6 июля 2026 года поисковые мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации главного управления МЧС России по Республике Тыва сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест до города Шагонара», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, всего с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС Тувы выполнены 36 полетов в поисках девочек. «За минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района», — добавили в МЧС.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Поиски ведут более 800 человек. Подключены волонтеры, водолазы, группы на сапбордах, кинологи. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная — что дети могли утонуть.

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