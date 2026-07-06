К поискам двух пропавших в Туве девочек привлекут ветеранов СВО

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Ветеранов специальной военной операции (СВО) привлекут для помощи в поисках двух пропавших в Туве девочек. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
«Провел совещание по поисковым работам двух наших девочек — Амины и Айланы. Заслушал доклады коллег. Дал поручение создать координационный республиканский штаб. Его возглавит мой заместитель Шолбан Сендаш. Также поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару мобилизовать молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО — их навыки ориентирования и железная дисциплина сейчас необходимы», — написал Ховалыг.
Девочки исчезли вечером 1 июля: они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Поиски ведут более 800 человек. Подключены волонтеры, водолазы, группы на сапбордах, кинологи. Зона поисков расширена до Саяно-Шушенского водохранилища и города Шагонар на западе региона. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная — что дети могли утонуть.