Ветеранов СВО привлекут к поискам двух пропавших девочек в Туве

Дети — Амина и Айлана — ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. В ходе осмотра береговой линии Енисея обнаружены их телефоны и обувь, что усилило опасения о возможном утоплении. В поисках задействованы более 800 человек: волонтеры, сотрудники МЧС, водолазы, кинологи с собаками, группы на сапбордах. Обследована значительная часть берега Енисея в черте Кызыла и прилегающих территориях.