Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ударили по военным аэродромам и энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Эти удары стали ответом на атаки армии Украины на гражданскую инфраструктуру в России, заявили в ведомстве.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Эти удары стали ответом на атаки армии Украины на гражданскую инфраструктуру в России, заявили в ведомстве.

В Киеве и Киевской области поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса, сообщили там. Была атакована инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также с помощью БПЛА, отметили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше