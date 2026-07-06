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Дрозденко сообщил о падении фрагментов БПЛА у Лужского полигона и порта Усть-Луга

В Ленинградской области зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов в районе Лужского полигона и морского порта Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, на местах работают экстренные службы, которые обследуют территорию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется», — написал Дрозденко.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях инцидентов.

Ранее Дрозденко сообщил о 36 сбитых БПЛА ВСУ. Позднее их число выросло до 47. Атака на Ленобласть продолжается, в рамках безопасности в аэропорту Пулково введены ограничения на полёты.

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