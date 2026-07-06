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Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов на Ленобласть

Средства противовоздушной обороны за время отражения атаки уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов противника над Ленинградской областью.

Средства противовоздушной обороны за время отражения атаки уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов противника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в «Максе». Боевая работа продолжается, написал глава региона.

Падение фрагментов сбитых БПЛА зафиксировано в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга. На местах работают экстренные службы, информация уточняется, проинформировал Дрозденко.

Ранее сегодня над Ленинградской областью уже сообщалось о сбитых 36 беспилотниках. В аэропорту Пулково временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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