Минобороны: 519 украинских дронов сбили над регионами РФ за ночь 6 июля

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля уничтожили и перехватили 519 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — написали в пресс-службе оборонного ведомства.
По данным Минобороны, дроны были сбиты над территориями более 20 российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Московскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский край и Крым. Также беспилотники уничтожили над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.
До этого стало известно, что американская разведка помогает Украине определять оптимальные маршруты полета беспилотников для нанесения ударов по российским НПЗ и обходить систему ПВО страны.
Минобороны, в свою очередь, заявило, что ночью 4 июля ВСУ была предпринята попытка комбинированного удара по территории страны с применением ракет «Фламинго», систем залпового огня HIMARS и БПЛА.