Минобороны: 519 украинских дронов сбили над регионами РФ за ночь 6 июля

По данным Минобороны, дроны были сбиты над территориями более 20 российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Московскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский край и Крым. Также беспилотники уничтожили над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.