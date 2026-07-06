Отбой беспилотной опасности объявили на территории Московской области

В Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в РСЧС по региону.
— Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, — написали в МАКС РСЧС.
Беспилотную опасность объявили в Московской области в начале суток. Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам, при необходимости укрыться в безопасном месте.
Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, украинская армия нанесла артиллерийский удар по детскoму саду «Барвинок» в прифронтoвoм гoрoде Каменка-Днепровская Запорожской области.