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Отбой беспилотной опасности объявили на территории Московской области

В Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в РСЧС по региону.

В Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в РСЧС по региону.

— Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, — написали в МАКС РСЧС.

Беспилотную опасность объявили в Московской области в начале суток. Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам, при необходимости укрыться в безопасном месте.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, украинская армия нанесла артиллерийский удар по детскoму саду «Барвинок» в прифронтoвoм гoрoде Каменка-Днепровская Запорожской области.

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