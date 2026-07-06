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В Хакасии друг вытащил утопающего подростка, но спасти его не удалось

После гибели 16-летнего купальщика в Хакасии следком проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии погиб 16-летний купальщик. Трагедия произошла в Усть-Абаканском районе, в селе Первомайском накануне, 5 июля. Следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято решение заводить уголовное дело или нет.

В ведомстве рассказали, что два подростка — ровесники пришли купаться в акваторию Енисея. Один из юношей нырнул в воду и не вынырнул. Приятель смог вытащить из воды парня, после чего вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.