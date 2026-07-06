В Челябинской области объявлена беспилотная опасность

В Челябинской области утром в понедельник, 6 июля, объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. Режим введен с 08:30 по местному времени (06:30 мск) 6 июля.
Также режим беспилотной опасности был объявлен на территории Пермского края и Свердловской области. В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 6 июля над Калужской областью средства противовоздушной обороны перехватили 16 украинских беспилотников. Дроны сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. Позже глава региона Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии.