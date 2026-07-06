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В Челябинской области объявлена беспилотная опасность

Утром 6 июля в Челябинской области введен режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области утром в понедельник, 6 июля, объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. Режим введен с 08:30 по местному времени (06:30 мск) 6 июля.

Также режим беспилотной опасности был объявлен на территории Пермского края и Свердловской области. В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 6 июля над Калужской областью средства противовоздушной обороны перехватили 16 украинских беспилотников. Дроны сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. Позже глава региона Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии.

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