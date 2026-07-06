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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 519 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Ленинградской области сбито 47 дронов. Фрагменты БПЛА упали в районе Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга. В Калужской области сбили 16 БПЛА. Было атаковано промышленное предприятие в Дзержинском округе, там произошел пожар. Его сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. В Ростовской области уничтожено полтора десятка БПЛА в городе Гуково и пяти районах, в Тульской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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