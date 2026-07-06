Силы ПВО за ночь сбили над Россией 519 БПЛА

В Ленинградской области сбито 47 дронов. Фрагменты БПЛА упали в районе Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга. В Калужской области сбили 16 БПЛА. Было атаковано промышленное предприятие в Дзержинском округе, там произошел пожар. Его сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. В Ростовской области уничтожено полтора десятка БПЛА в городе Гуково и пяти районах, в Тульской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.