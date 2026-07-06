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МО: 519 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в заявлении ведомства, «в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Уточняется, что уничтожение дронов произошло над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

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