Обломки БПЛА упали на полигоне и в порту Ленинградской области

Обломки БПЛА упали в районе Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По информации главы региона, всего над областью было сбито 47 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Силы ПВО продолжают работу, добавил господин Дрозденко. По информации Росавиации, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно приостановлены полеты.
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