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Трехлетняя девочка погибла в ДТП с пятью машинами в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском округе Московской области в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей погибла трехлетняя девочка.

В Наро-Фоминском городском округе Московской области в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей погибла трехлетняя девочка. Ее 43-летняя мать госпитализирована с травмами, сообщила начальник Управления информации и общественных связей регионального МВД Татьяна Петрова.

Авария произошла на 66-м километре трассы М-3 по направлению в Москву. Женщина за рулем Hyundai столкнулась с пятью машинами, уточнили в правоохранительных органах.

По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело. Мать и дочь были доставлены в медицинское учреждение, где ребенок впоследствии скончался, рассказала Петрова.

Накануне в Подмосковье произошла другая авария с гибелью ребенка — в Зарайске автомобиль Audi столкнулся с автобусом. В той аварии погиб шестилетний пассажир легковушки, его 31-летняя мать была госпитализирована.