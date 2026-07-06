Прокуратура начала проверку после гибели ребенка во время купания в реке Чуна

Напомним, трагический случай произошел 3 июля днём во время сплава туристической группы по реке Иркут в Шелеховском районе. Во время привала 4-летний мальчик и 8-летняя девочка зашли в воду, после чего их начало уносить течением. Двое взрослых пришли детям на помощь. Девочку удалось вызволить на берег, а мальчика и мужчин унесло течением.