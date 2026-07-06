Прокуратура начала проверку после гибели ребенка во время купания в реке Чуна

IrkutskMedia, 6 июля. Прокуратура Чунского района проводит проверку после сообщения об обнаружении 4 июля тела 10-летнего ребенка в реке Чуна. По предварительным данным, мальчик отдыхал на берегу вместе с семьей и пропал во время купания в районе пешеходного моста в рабочем посёлке Октябрьский.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проверки прокуратура оценит, как соблюдалось законодательство о защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасности людей на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также надзорный орган контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят следственные органы по факту произошедшего, и даст оценку законности принятых следователями решений.
Напомним, трагический случай произошел 3 июля днём во время сплава туристической группы по реке Иркут в Шелеховском районе. Во время привала 4-летний мальчик и 8-летняя девочка зашли в воду, после чего их начало уносить течением. Двое взрослых пришли детям на помощь. Девочку удалось вызволить на берег, а мальчика и мужчин унесло течением.