В Челябинской области пенсионер собирал ягоды и сорвался в овраг

В Челябинской области поход за ягодами обернулся для пенсионера серьезной травмой.
Трое мужчин отправились в лес за поселком Мясниково утром 5 июля. Один из них в поисках ягод подошел близко к оврагу, оступился и сорвался в яму. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог, а друзья не знали, как помочь. Но они догадались вызвать спасателей.
— Спасатели совместно с сотрудниками пожарной части и бригадой скорой медицинской помощи эвакуировали мужчину с помощью спинального щита, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
У 77-летнего пенсионера диагностировали травму головы. Пострадавший сейчас под присмотром врачей.