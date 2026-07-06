В Челябинской области пенсионер собирал ягоды и сорвался в овраг

Трое мужчин отправились в лес за поселком Мясниково утром 5 июля. Один из них в поисках ягод подошел близко к оврагу, оступился и сорвался в яму. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог, а друзья не знали, как помочь. Но они догадались вызвать спасателей.