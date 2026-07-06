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В Челябинской области пенсионер собирал ягоды и сорвался в овраг

Спасатели вытащили пожилого мужчину с травмой головы из оврага под Усть-Катавом.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области поход за ягодами обернулся для пенсионера серьезной травмой.

Трое мужчин отправились в лес за поселком Мясниково утром 5 июля. Один из них в поисках ягод подошел близко к оврагу, оступился и сорвался в яму. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог, а друзья не знали, как помочь. Но они догадались вызвать спасателей.

— Спасатели совместно с сотрудниками пожарной части и бригадой скорой медицинской помощи эвакуировали мужчину с помощью спинального щита, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

У 77-летнего пенсионера диагностировали травму головы. Пострадавший сейчас под присмотром врачей.