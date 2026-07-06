Электричество вернули в большинство домов Севастополя

Напомним, ночью ВСУ атаковали энергосистему Севастополя, и город остался без света. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на объектах ввели особый режим, соцучреждения перешли на резервные схемы. Из-за аварии утром не вышли троллейбусы, жителей попросили закладывать больше времени на дорогу.