Массовая драка в центре Уфы в выходные произошла из-за девушки

По факту драки на ул. Ленина в Уфе, в которую вмешались работники скорой помощи, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает МВД по региону.
Напомним, несколько человек выясняли отношения прямо на проезжей части. Бригада скорой остановила драку, а после оказала помощь всем пострадавшим. От госпитализации те отказались.
Сообщение в полицию поступило в дежурную часть 4 июля около 02:30. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на проезжей части происходит драка между несколькими мужчинами.
Полицейские установили и доставили в отдел троих уфимцев. Один из опрошенных пояснил, что у него и его друзей произошел конфликт с незнакомой компанией из-за незнакомой девушки. В результате возникла ссора, переросшая в драку.
«В настоящее время трое участников задержаны в административном порядке по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), — говорится в сообщении МВД. — Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников конфликта. Расследование уголовного дела продолжается».