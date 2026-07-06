Молодая россиянка насмерть забила топором свою бабушку

Согласно материалам следствия, инцидент произошел вечером 4 июля в поселке Черлак. Девушка, которой на тот момент исполнилось 20 лет, вступила в конфликт с 65-летней родственницей, с которой они совместно проживали. Действуя на почве личной неприязни, в ходе ссоры она нанесла потерпевшей множественные удары топором. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с дальнейшим существованием, и женщина скончалась на месте.