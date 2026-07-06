Молодая россиянка насмерть забила топором свою бабушку

В Омской области правоохранительные органы задержали молодую женщину, подозреваемую в убийстве своей пожилой родственницы с использованием топора. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данному факту было инициировано уголовное дело, квалифицированное по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за лишение человека жизни.
Согласно материалам следствия, инцидент произошел вечером 4 июля в поселке Черлак. Девушка, которой на тот момент исполнилось 20 лет, вступила в конфликт с 65-летней родственницей, с которой они совместно проживали. Действуя на почве личной неприязни, в ходе ссоры она нанесла потерпевшей множественные удары топором. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с дальнейшим существованием, и женщина скончалась на месте.
Подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, в качестве которой рассматривается заключение под стражу.
В рамках расследования следователи и криминалисты уже провели осмотр места, где произошло преступление. Также ведется активный допрос свидетелей, что необходимо для полного и всестороннего выяснения всех деталей и обстоятельств случившегося.
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