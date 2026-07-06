Ураган оставил часть Бора без света и повалил деревья

На Октябрьской, 92, возле недавно возведённого здания зафиксированы сломанные деревья и оборванные провода. Ещё один тревожный случай — на улице Чайковского, 35/2: дерево рухнуло прямо на крышу дома, в результате повреждены кровля и забор, а выход из здания оказался сильно затруднён.