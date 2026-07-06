Ураган оставил часть Бора без света и повалил деревья

Мощнейший ураган накрыл город Бор в Нижегородской области 5 июля — о масштабах разрушений жители активно делятся в социальных сетях.
Свидетели стихии описывают серьёзные последствия: порывы ветра повалили множество деревьев, повредили кровли зданий, привели к обрыву электропроводов — из‑за этого ряд домов остался без электроснабжения. Кроме того, пострадали контейнерные площадки — некоторые из них оказались разрушены.
Очевидцы детально фиксируют локальные разрушения: на улице Кольцова повсюду лежат поваленные деревья, электроснабжение отсутствует. На Октябрьской, 79, ураган практически полностью уничтожил забор, передвигаться по территории крайне сложно. На противоположной стороне улицы сломавшееся дерево перегородило весь тротуар.
На Октябрьской, 92, возле недавно возведённого здания зафиксированы сломанные деревья и оборванные провода. Ещё один тревожный случай — на улице Чайковского, 35/2: дерево рухнуло прямо на крышу дома, в результате повреждены кровля и забор, а выход из здания оказался сильно затруднён.
Ранее 16 человек застряли из-за урагана на канатке в Нижнем Новгороде. Пассажиров эвакуировали тросами.