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В Хабаровске птицефабрика получила предостережение Россельхознадзора

АО «ППЗ “Хабаровский” обязали предоставить данные о проведении ветэкспертизы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в работе АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”: компания реализовывала продукцию, не имея подтверждения о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы. Отсутствие документов обнаружили через систему “Меркурий”, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.

Как сообщили в ведомстве, сотрудник АО «ППЗ “Хабаровский” 20 и 21 мая оформил две партии куриных яиц на 14 тысяч и на 700 штук. В документах указывалось, что сырье, из которого изготовлена продукция, прошло ветеринарно-санитарную экспертизу.

Однако в системе «Меркурий» соответствующих сведений не обнаружилось: санитарные документы не зарегистрировали как в отношении сырья, так и готового товара. В управлении Россельхознадзора отметили, что данное нарушение может свидетельствовать о внесении недостоверных данных и продаже продукции без подтверждения ее качества и безопасности.

— Согласно ветеринарному законодательству, непереработанное продовольственное сырье животного происхождения, предназначенное для производства пищевой продукции, должно быть получено от продуктивных животных, уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры и признано пригодным для употребления в пищу по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, — напомнили в ведомстве.

АО «ППЗ “Хабаровский” вынесли предостережение и обязали устранить нарушения.

Напомним, что управление Россельхознадзора объявило предостережение ИП Горчиной в Хабаровском крае. Межрегиональное управление заподозрило предпринимателя в регистрации сырья, объем которого гораздо меньше, чем необходимо для изготовления товара.