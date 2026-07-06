В Хабаровске птицефабрика получила предостережение Россельхознадзора

Однако в системе «Меркурий» соответствующих сведений не обнаружилось: санитарные документы не зарегистрировали как в отношении сырья, так и готового товара. В управлении Россельхознадзора отметили, что данное нарушение может свидетельствовать о внесении недостоверных данных и продаже продукции без подтверждения ее качества и безопасности.