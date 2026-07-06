В Хабаровске птицефабрика получила предостережение Россельхознадзора

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в работе АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”: компания реализовывала продукцию, не имея подтверждения о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы. Отсутствие документов обнаружили через систему “Меркурий”, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Как сообщили в ведомстве, сотрудник АО «ППЗ “Хабаровский” 20 и 21 мая оформил две партии куриных яиц на 14 тысяч и на 700 штук. В документах указывалось, что сырье, из которого изготовлена продукция, прошло ветеринарно-санитарную экспертизу.
Однако в системе «Меркурий» соответствующих сведений не обнаружилось: санитарные документы не зарегистрировали как в отношении сырья, так и готового товара. В управлении Россельхознадзора отметили, что данное нарушение может свидетельствовать о внесении недостоверных данных и продаже продукции без подтверждения ее качества и безопасности.
— Согласно ветеринарному законодательству, непереработанное продовольственное сырье животного происхождения, предназначенное для производства пищевой продукции, должно быть получено от продуктивных животных, уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры и признано пригодным для употребления в пищу по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, — напомнили в ведомстве.
АО «ППЗ “Хабаровский” вынесли предостережение и обязали устранить нарушения.
Напомним, что управление Россельхознадзора объявило предостережение ИП Горчиной в Хабаровском крае. Межрегиональное управление заподозрило предпринимателя в регистрации сырья, объем которого гораздо меньше, чем необходимо для изготовления товара.