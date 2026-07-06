В Воронеже временно ограничили движение у Памятника Славы

В Воронеже вечером 5 июля изменили схему движения транспорта в районе Памятника Славы из-за аварийных работ на коммунальных сетях, которые проводит компания «РВК-Воронеж». Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и быть внимательнее на этом участке дороги. Об этом предупредили в мэрии.