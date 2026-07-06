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В Воронеже временно ограничили движение у Памятника Славы

Движение у Памятника Славы в Воронеже скорректировали из-за аварийных коммунальных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вечером 5 июля изменили схему движения транспорта в районе Памятника Славы из-за аварийных работ на коммунальных сетях, которые проводит компания «РВК-Воронеж». Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и быть внимательнее на этом участке дороги. Об этом предупредили в мэрии.

На данный момент из-за ремонта закрыты две полосы движения на Московском проспекте — на участке от улицы Беговой к улице Хользунова.

Также перекрыт въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова для тех, кто движется со стороны улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.

Напомним, накануне специалисты РВК-Воронеж зафиксировали нарушение пропускной способности коллектора диаметром 1000 миллиметров в Северном районе. Они выясняют расположение подземных коммуникаций, чтобы начать перекачку стоков тремя насосами. Лишь после этого станет понятен характер повреждения и определится план дальнейших работ.

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