Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту в Екатеринбурге ввели ограничения на выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

6 июля в 10:21 в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Это связано с действием в Свердловской области режима беспилотной опасности.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщает Росавиация.

Напомним, что 6 июля в 08:32 в Свердловской области объявили режим атаки БПЛА. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.

В целях обеспечения безопасности в регионе могут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета. Напоминаем, что в случае, если вы нашли обломки, их нельзя поднимать или пытаться переместить. Также в Свердловской области действует запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работы ПВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше