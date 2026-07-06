Разлившаяся после дождей горная река в Сочи отрезала туристов от цивилизации

В Сочи туристы оказались отрезанными от цивилизации после сильного дождя. Четыре человека пошли гулять в районе села Верхнеармянская Хобза. Но река разлилась, и вернуться назад они не смогли. Пересекать бурную горную реку люди побоялись.
К месту происшествия вызвали спасателей. Сотрудники «Служба спасения города Сочи» эвакуировали четырех человек на другой берег при помощи альпинистского снаряжения. Обошлось без происшествий.
Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Сочи на пляж рухнул кайтсерфер. Мужчина потерял управление из-за резкого порыва ветра. Его буквально впечатало в деревянный забор. От удара ограждение частично разрушилось. Мужчину со множественными травмами увезли в больницу.