«Страна»: в городе Вишневое под Киевом объявили эвакуацию

В Telegram-канале издания также опубликовано несколько видео, на которых можно увидеть сильный взрыв в городе, последовавший за этим пожар и столб дыма, поднимающийся над городом. Позднее «Страна» сообщила, что в населенном пункте зафиксировано падение качества воздуха.