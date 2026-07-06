В Telegram-канале издания также опубликовано несколько видео, на которых можно увидеть сильный взрыв в городе, последовавший за этим пожар и столб дыма, поднимающийся над городом. Позднее «Страна» сообщила, что в населенном пункте зафиксировано падение качества воздуха.
«Страна»: в городе Вишневое под Киевом объявили эвакуацию
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в городе Вишневое, расположенном под Киевом, из-за возможной угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщило издание «Страна».