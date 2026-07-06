Пятеро туристов пропали на сплаве в Магаданской области: что известно

В Магаданской области спасатели начали поиски группы из пяти туристов, которые не вышли на связь и не завершили сплав по рекам Иганджа и Армань в назначенное время. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что маршрут туристов проходил по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время группа на связь не вышла.
«Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации», — сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области.
Для усиления наземной группировки также готовится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками МЧС на борту. Спасатели обследуют акваторию рек и прибрежную территорию.
Ранее произошла трагедия в Красноярском крае. В Ирбейско-Саянском округе спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших во время водного похода по реке Агул. Как установили следователи, пара отправилась в путешествие на двух лодках 19 июня. Туристы планировали завершить маршрут и вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок не прибыли и перестали выходить на связь с родственниками. Начались поисково-спасательные работы. Сейчас следователям предстоит установить точные причины и обстоятельства трагедии.
Девять месяцев назад, в сентябре 2025 года в Красноярском крае пропала семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. В последний раз их видели в районе поселка Кутурчин, откуда они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и не вернулись. По факту исчезновения людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. В начале июня СК организовал масштабные поиски людей.