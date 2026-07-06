Пятеро туристов пропали на сплаве в Магаданской области: что известно

Ранее произошла трагедия в Красноярском крае. В Ирбейско-Саянском округе спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших во время водного похода по реке Агул. Как установили следователи, пара отправилась в путешествие на двух лодках 19 июня. Туристы планировали завершить маршрут и вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок не прибыли и перестали выходить на связь с родственниками. Начались поисково-спасательные работы. Сейчас следователям предстоит установить точные причины и обстоятельства трагедии.