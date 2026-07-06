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На всей территории Крыма произошел блэкаут

Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании блэкаут объяснили «внешними воздействиями». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании блэкаут объяснили «внешними воздействиями». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», — сказали в «Крымэнерго».

Этой ночью в Севастополе было отключено электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения. К утру «свет вернулся в большинство жилых домов», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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