Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 160,5 тысячи га

Днем 6 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 209 пожаров на площади 160,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Эвенкийском, Богучанском и Таймырском Долгано-Ненецком округах. Угрозы населенным пунктам нет.
В региональном Лесопожарном центре добавили, что за минувшие выходные потушили 11 возгораний на площади 39,2 тысячи га. Действия специалистов координирует оперативный штаб, который постоянно находится на связи с территориями, где складывается наиболее напряженная обстановка.
Непосредственно на кромках возгораний сейчас работают почти 1500 человек. При возможности привлекают тяжелую спецтехнику. Для мониторинга ситуации в небо поднимают беспилотники.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.