Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 160,5 тысячи га

В региональном Лесопожарном центре добавили, что за минувшие выходные потушили 11 возгораний на площади 39,2 тысячи га. Действия специалистов координирует оперативный штаб, который постоянно находится на связи с территориями, где складывается наиболее напряженная обстановка.