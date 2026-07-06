Массовое отключение электроснабжения произошло в Крыму

Причиной стали технологические нарушения на высоковольтных сетях. В компании уточнили, что они вызваны внешними воздействиями. В результате без света остались потребители во всех городах и районах республики.
Сейчас аварийные бригады работают на месте технологических нарушений. Энергетики рассчитывают восстановить подачу электричества до конца текущего дня.
В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что электроснабжение города нарушено из-за атаки ВСУ за пределами города. К утру понедельника подачу энергии удалось почти полностью вернуть по резервной схеме.
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