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Серийного маньяка, убившего 10 человек в 2002 году, будут судить в Подмосковье

Следственный комитет по Подмосковью разоблачил жителя Новосибирской области, который в 2002 году расправился с девятью девушками и одним мужчиной. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет по Подмосковью разоблачил жителя Новосибирской области, который в 2002 году расправился с девятью девушками и одним мужчиной. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первые убийства маньяк совершил в Бабушкинском районе Москвы, где расправился с тремя жертвами. Затем он убил абитуриентку колледжа в Подольске, двух девушек и мужчину в Пушкине, еще двух девушек на северо-востоке Москвы. Последней жертвой стала студентка Московского государственного института культуры из Перу, на которую он напал в Химках.

— На допросе мужчина подтвердил свою причастность ко всем убийствам, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств, — говорится в сообщении СК.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми, однако в июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел следователи и криминалисты установили признак серийности, что позволило выйти на подозреваемого. Позже выяснилось, что в последние годы он также совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя, передает канал СК в МАКС.

13 июня первый апелляционный суд смягчил приговор Юрию Филькину, осужденному за серийные убийства пенсионерок, разбои и покушения на убийства. Срок наказания снижен до 21 года и 9 месяцев лишения свободы.