Серийного маньяка, убившего 10 человек в 2002 году, будут судить в Подмосковье

Долгое время преступления оставались нераскрытыми, однако в июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел следователи и криминалисты установили признак серийности, что позволило выйти на подозреваемого. Позже выяснилось, что в последние годы он также совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя, передает канал СК в МАКС.