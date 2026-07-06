В массовой атаке БПЛА на российский город пострадали два человека

В Ярославле в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Оба получили осколочные ранения и госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
По словам главы региона, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку на подлете к городу. Сбито более 70 украинских БПЛА, уточнил Евраев.
Информации об их состоянии не приводится. Обстоятельства атаки устанавливаются.
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