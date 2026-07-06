ДТП с опрокидыванием спровоцировало пробку на Свердловском тракте в Челябинске

Сегодня, 6 июля, утром на Свердловском тракте в Челябинске в сторону ЧМЗ возникла большая пробка из-за ДТП с опрокидыванием авто, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы.
В городской Госавтоинспекции уточнили, что в районе дома № 5 ₽ водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате машина опрокинулась.
«Водитель покинул место ДТП. Пострадавших нет. Все обстоятельства устанавливаются», — добавили в ГАИ.
Сейчас сбежавшего с места аварии водителя разыскивают.