В Красноярске женщина средь бела дня напала на школьницу

В красноярском микрорайоне Водники средь бела дня женщина набросилась на восьмилетнюю школьницу и начала ее душить. Такое видео появилось в социальных сетях и местных телеграм-каналах.
Автор утверждает, что все произошло еще 4 июля на улице Алеши Тимошенкова. Отгонять агрессоршу пришлось прохожим. Что не поделили младшеклассница и горожанка — неизвестно.
Семья пострадавшей уже обратилась в полицию. Сейчас сотрудники краевого МВД выясняют все обстоятельства случившегося, агрессивную женщину ищут.
Ранее красноярцев предупредили о наказании за хулиганство в Ночь Творилы.