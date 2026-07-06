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В Красноярске женщина средь бела дня напала на школьницу

Сотрудники красноярской полиции устанавливают обстоятельства происшествия на улице Алеши Тимошенкова.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Водники средь бела дня женщина набросилась на восьмилетнюю школьницу и начала ее душить. Такое видео появилось в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

Автор утверждает, что все произошло еще 4 июля на улице Алеши Тимошенкова. Отгонять агрессоршу пришлось прохожим. Что не поделили младшеклассница и горожанка — неизвестно.

Семья пострадавшей уже обратилась в полицию. Сейчас сотрудники краевого МВД выясняют все обстоятельства случившегося, агрессивную женщину ищут.

Ранее красноярцев предупредили о наказании за хулиганство в Ночь Творилы.