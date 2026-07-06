Подросток выстрелил из ружья и ранил ребенка на квадроцикле в Алтайском крае

Задержанный на месте происшествия юноша попытался оправдаться перед правоохранителями. Он заявил, что видел в небе птиц и решил в них пострелять, а ребенок, по его словам, оказался на пути случайно. Пневматическое ружье изъято и отправлено на баллистическую экспертизу.