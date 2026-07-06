Подросток выстрелил из ружья и ранил ребенка на квадроцикле в Алтайском крае

Житель села Панфилово в Калманском районе Алтайского края едва не лишился возможности самостоятельно передвигаться после того, как его 17-летний сосед ради забавы открыл стрельбу из пневматического ружья. Пуля, выпущенная подростком, угодила ребенку прямо в ногу.
Мальчик в момент происшествия катался по двору на квадроцикле. Его мать, ставшая свидетельницей случившегося, незамедлительно обратилась в полицию. Пострадавшего оперативно доставили к врачам — медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.
Задержанный на месте происшествия юноша попытался оправдаться перед правоохранителями. Он заявил, что видел в небе птиц и решил в них пострелять, а ребенок, по его словам, оказался на пути случайно. Пневматическое ружье изъято и отправлено на баллистическую экспертизу.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Теперь следователям предстоит выяснить все детали происшествия и дать оценку действиям несовершеннолетнего стрелка.