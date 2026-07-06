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56 дронов сбито над Ленобластью, есть разрушения на Лужском полигоне и в портах

Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 56, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО успешно отразили атаку, но падение обломков привело к повреждению объектов инфраструктуры на Лужском полигоне и в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Источник: Life.ru

«‎Боевая работа продолжается. Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — пишет глава области.

Дежурные службы оперативно ликвидируют последствия, и по предварительным данным, никто не пострадал. Работы по отражению атаки продолжаются, информация уточняется.

Ранее губернатор Дрозденко сообщал, что фрагменты сбитых БПЛА были обнаружены в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. Всего этой ночью системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над 22 регионами и акваторией Азовского моря.

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