Начались обыски у лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна

Как сообщили «Интерфаксу» в самой партии, силовики работают в доме Царукяна, на предприятиях его холдинга «Мульти Груп», а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Мальти Велнесс».
Все дороги, ведущие к дому политика, перекрыты вооруженными людьми.
Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян пояснила местным СМИ, что эти действия проходят в рамках уголовного дела. Подробности обещают сообщить позже.
Ранее Генеральная прокуратура Армении уже возбудила дело против Царукяна. Ему запрещен выезд из страны. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз говорил, что Царукян и другие оппозиционные лидеры «должны сидеть в тюрьме». Он также обвинял их в раздаче взяток избирателям. Кроме того, власти страны запустили процесс национализации крупнейшего цементного завода, который принадлежит Царукяну.