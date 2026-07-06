Начались обыски у лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз говорил, что Царукян и другие оппозиционные лидеры «должны сидеть в тюрьме». Он также обвинял их в раздаче взяток избирателям. Кроме того, власти страны запустили процесс национализации крупнейшего цементного завода, который принадлежит Царукяну.