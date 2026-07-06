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Начались обыски у лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна

Утром 6 июля сотрудники Службы национальной безопасности Армении начали обыски в особняке и на объектах бизнеса Гагика Царукяна. Он возглавляет оппозиционную партию «Процветающая Армения» и является крупным предпринимателем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщили «Интерфаксу» в самой партии, силовики работают в доме Царукяна, на предприятиях его холдинга «Мульти Груп», а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Мальти Велнесс».

Все дороги, ведущие к дому политика, перекрыты вооруженными людьми.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян пояснила местным СМИ, что эти действия проходят в рамках уголовного дела. Подробности обещают сообщить позже.

Ранее Генеральная прокуратура Армении уже возбудила дело против Царукяна. Ему запрещен выезд из страны. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз говорил, что Царукян и другие оппозиционные лидеры «должны сидеть в тюрьме». Он также обвинял их в раздаче взяток избирателям. Кроме того, власти страны запустили процесс национализации крупнейшего цементного завода, который принадлежит Царукяну.