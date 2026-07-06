Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск

Напомним, что 32-летняя женщина и ее маленькая дочь исчезли в Ачинске 27 июня. Позднее в краевом управлении МВД уточнили, что с заявлением о пропаже обратился супруг женщины, который также сообщил, что подобные уходы из дома случались и раньше.