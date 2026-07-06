Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск

В Красноярском крае продолжаются поиски матери погибшей пятилетней девочки. Женщину, чей ребенок был найден мертвым в Ачинске, теперь разыскивают по всей стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
Как пояснили в ведомстве, розыск объявлен федеральным, так как есть основания полагать, что женщина путешествует автостопом. Ее местонахождение пока не установлено, и правоохранители проверяют все возможные маршруты ее передвижения.
Напомним, что 32-летняя женщина и ее маленькая дочь исчезли в Ачинске 27 июня. Позднее в краевом управлении МВД уточнили, что с заявлением о пропаже обратился супруг женщины, который также сообщил, что подобные уходы из дома случались и раньше.
Трагическая развязка наступила 5 июля, когда тело ребенка было обнаружено. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а поиски матери продолжаются.