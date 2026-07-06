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В Ленобласти из-за атаки БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 56 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Источник: РИА "Новости"

«В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника… Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что последствия атаки оперативно устраняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

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