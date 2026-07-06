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ВСУ пытались ночью атаковать Орловскую область, сбито 8 дронов

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают работать на местах для оценки ситуации и обеспечения безопасности.

Источник: Life.ru

«А прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены 8 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — информирует Клычков.

Всего этой ночью системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских БПЛА над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Так, на подлёте к Ярославлю уничтожили более 70 украинских дронов, есть раненые.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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