Сына подозревают в изнасиловании 78-летней матери в Кузбассе

Ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Её тело нашли на кладбище через два дня после пропажи. Убийца пытался скрыть следы и поджёг останки, но эксперты смогли выделить его ДНК и быстро установить личность. Задержанного отправили под стражу. Расследование продолжается, проверяется причастность 14-летней подруги подозреваемого.