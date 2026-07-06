Два человека пострадали при налете дронов на Ярославль

В ночь на 6 июля силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили массовую атаку украинских беспилотников на Ярославскую область. По данным региональных властей, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.