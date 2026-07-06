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Два человека пострадали при налете дронов на Ярославль

Массовая атака дронов на Ярославскую область произошла в ночь на 6 июля: силами ПВО и РЭБ уничтожено более 70 беспилотников. В результате инцидента двое человек пострадали от осколочных ранений, им оказывается медицинская помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 6 июля силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили массовую атаку украинских беспилотников на Ярославскую область. По данным региональных властей, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Всего над регионом было сбито более 70 дронов. В ходе отражения атаки двое местных жителей получили осколочные ранения. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения обломков беспилотников граждан просят не приближаться к ним, не использовать рядом средства связи, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру 112.

Ранее в целях обеспечения безопасности в Ярославле вводилось временное перекрытие движение транспорта на выезде в сторону Москвы.

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