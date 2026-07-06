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Неизвестная женщина напала на 8-летнюю девочку в Красноярске

С заявлением в полицию обратилась мама школьницы.

В Красноярске ищут женщину, напавшую на 8-летнюю девочку на улице Тимошенкова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась мать восьмилетней девочки с заявлением о нападении. По словам женщины, неизвестная набросилась на её дочь, когда та гуляла на улице Алеши Тимошенкова.

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшей и выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. О мотивах и обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что нашли тело 5-летней девочки, пропавшей с матерью в Ачинске.