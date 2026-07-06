Небо над Киевом затянуло черным дымом

Как сообщило Минобороны России, в ночь на 6 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на российской территории нанесли массированный удар, в результате которого были поражены в том числе предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.