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Небо над Киевом затянуло черным дымом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров, жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство Укринформ.

Источник: AP 2024

«Черный дым накрыл Киев… Запах гари ощущают во всех районах. Из-за пожаров… воздух в столице стал едким. Дым распространяется по районам Киева. Горожанам советуют по возможности держать окна закрытыми и без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на 6 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на российской территории нанесли массированный удар, в результате которого были поражены в том числе предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.