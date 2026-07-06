Жительница Башкирии перевела деньги взломанному аккаунту подруги

Оказалось, что злоумышленники взломали страницу близкой знакомой потерпевшей в одном из мессенджеров. С чужого аккаунта женщине пришло сообщение с просьбой одолжить 27 тысяч рублей до зарплаты. Не раздумывая, сельчанка решила помочь подруге и сразу же перевела указанную сумму. Спустя некоторое время выяснилось, что страница была скомпрометирована, а сообщение отправили преступники. Поняв, что попалась на уловку, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.