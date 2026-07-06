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Жительница Башкирии перевела деньги взломанному аккаунту подруги

По данным пресс-службы МВД по РБ, в июне 34-летняя жительница села Новая Отрадовка Стерлитамакского района стала жертвой кибермошенников. Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении денег.

Источник: Башинформ

Оказалось, что злоумышленники взломали страницу близкой знакомой потерпевшей в одном из мессенджеров. С чужого аккаунта женщине пришло сообщение с просьбой одолжить 27 тысяч рублей до зарплаты. Не раздумывая, сельчанка решила помочь подруге и сразу же перевела указанную сумму. Спустя некоторое время выяснилось, что страница была скомпрометирована, а сообщение отправили преступники. Поняв, что попалась на уловку, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личности причастных к инциденту лиц и призывают граждан перепроверять любые финансовые просьбы от знакомых при личном звонке или смене канала связи.

Ранее в Уфе мошенники обокрали пенсионерку под видом сотового оператора.