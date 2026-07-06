Аксенов: один человек погиб при атаке БПЛА на Крым

В ночь на 2 июля в результате атаки украинских беспилотников на Республику Крым есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, погибла жительница Керчи, еще два человека получили ранения. Глава республики выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что региональные органы власти окажут пострадавшим и близким погибшей всю необходимую помощь и поддержку.
Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, всего в течение ночи дежурными средствами ПВО над Крымом, Азовским морем и регионами России было уничтожено 519 беспилотных летательных аппаратов.