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Аксенов: один человек погиб при атаке БПЛА на Крым

В ночь на 2 июля украинские беспилотники атаковали Республику Крым. В результате удара по Керчи погибла местная жительница, еще два человека получили ранения. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 519 дронов над Крымом и другими регионами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 2 июля в результате атаки украинских беспилотников на Республику Крым есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, погибла жительница Керчи, еще два человека получили ранения. Глава республики выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что региональные органы власти окажут пострадавшим и близким погибшей всю необходимую помощь и поддержку.

Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, всего в течение ночи дежурными средствами ПВО над Крымом, Азовским морем и регионами России было уничтожено 519 беспилотных летательных аппаратов.

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