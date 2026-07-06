Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области ночью 6 июля

Во время действия режима специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности. По возможности следует отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами. Если позволяет ситуация, лучше спуститься на первый этаж здания или в подвал, где риск получить травмы в случае чрезвычайной ситуации ниже.