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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области ночью 6 июля

Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области в ночь на 6 июля был объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в 00:33. Жителей региона призвали сохранять спокойствие, внимательно следить за официальной информацией и в случае возникновения экстренной ситуации звонить по номеру 112, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Во время действия режима специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности. По возможности следует отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами. Если позволяет ситуация, лучше спуститься на первый этаж здания или в подвал, где риск получить травмы в случае чрезвычайной ситуации ниже.

Особое внимание спасатели обращают на действия при обнаружении обломков беспилотников или любых неизвестных предметов. Подходить к ним, трогать или пытаться самостоятельно перемещать такие находки категорически запрещено. О подозрительном объекте необходимо сразу сообщить по телефону 112, после чего дождаться прибытия сотрудников экстренных служб.

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