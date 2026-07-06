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При атаке БПЛА на Крым погибла женщина, ещё двое ранены

В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибла жительница Керчи, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём официальном Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, республиканские власти окажут необходимую помощь и поддержку. Глава Крыма также призвал жителей сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время ещё одной недавней атаки украинской армии в Крыму погиб ещё один человек, а двое других были ранены. Один из них поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

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