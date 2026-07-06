Внимание! Угроза атаки БПЛА в Прикамье, Свердловской области 6 июля: новости

6 июля в Пермском крае и Свердловской области объявили режим «Беспилотная опасность». Позже стало известно о временном закрытии аэропортов Большое Савино и Кольцово. Жители обоих регионов сообщают, что в некоторых городах звучат сирены. Что известно об угрозе атаки беспилотников и как развивается ситуация, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Беспилотная опасность в Пермском крае.
Режим «Беспилотная опасность» на всей территории Пермского края объявили в 8:30. Жители Соликамска и Березников в социальных сетях рассказали, что в городах завыли сирены. По громкоговорителям просят взять необходимые вещи и пройти в укрытие.
В 9:37 Росавиация сообщила, что в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов. В 10:45 жители Пермского края получили рассылку из официального приложения МЧС о том, что на территории региона также ввели план «Ковёр».
Сейчас в пермском аэропорту задерживаются два рейса — в Шарм-Эль-Шейх и Анталью. При этом самолёт в египетский курорт задерживается уже на 18 часов.
Беспилотная опасность в Свердловской области.
О том, что в Свердловской области ввели режим «Беспилотная опасность», стало известно в 8:39. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — заявил губернатор Свердловской области.
Денис Паслер уточнил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
В 10:21 Росавиация сообщила, что в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сейчас задерживаются самолёты в Казань, Оренбург, Калининград, Уфу, Санкт-Петербург, Краснодар и Ноябрьск. Кроме того, отменены рейсы в Москву и из Уфы.
Ракетная опасность.
Ранее подобные ограничения в Пермском крае вводили ранним утром 4 июля. Тогда на территории региона объявили режим «Ракетная опасность» и план «Ковёр» радиусом 100 километров в Перми и 70 километров в Березниках. В тот день многие жители региона проснулись от звука сирен и сообщений по громкоговорителю, в которых говорилось о воздушной тревоге.
В ночь на 4 июля ракету сбили над соседней с Пермским краем Удмуртией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. По его данным, была попытка атаки на одно из предприятий. К счастью, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Режим «Ракетная опасность» 4 июля вводили и в Свердловской области. В Екатеринбурге звучали сирены. Интересно, что в тот день сигнал отменили спустя 8 минут, а затем объявили повторно.