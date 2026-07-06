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В аэропорту Калининграда 6 июля задерживаются десятки рейсов

Это следует из информации, опубликованной на онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Калининграда «Храброво» в понедельник, 6 июля, задержаны десятки рейсов, следует из информации онлайн-табло аэропорта. Рейсы задерживаются на прилет и на вылет.

При подготовке к вылету рекомендуется:

следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.

дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.

Отметим, как сообщает ТАСС, ночью 6 июля произошла атака БПЛА на Ленинградскую область — сбиты 56 беспилотников. Обломки БПЛА упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга в Ленобласти, повреждения объектов инфраструктуры зафиксированы в районах портов Усть-Луга и Высоцк Ленинградской области. По словам губернатора, пострадавших нет.

По данным Минобороны, в течение ночи сбиты 519 украинских БПЛА над более чем 20 регионами РФ и акваторией Азовского моря. На всей территории Крыма произошел блэкаут, сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве.

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