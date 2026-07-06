В аэропорту Калининграда 6 июля задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Калининграда «Храброво» в понедельник, 6 июля, задержаны десятки рейсов, следует из информации онлайн-табло аэропорта. Рейсы задерживаются на прилет и на вылет.
При подготовке к вылету рекомендуется:
следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;
обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.
дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.
При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.
Отметим, как сообщает ТАСС, ночью 6 июля произошла атака БПЛА на Ленинградскую область — сбиты 56 беспилотников. Обломки БПЛА упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга в Ленобласти, повреждения объектов инфраструктуры зафиксированы в районах портов Усть-Луга и Высоцк Ленинградской области. По словам губернатора, пострадавших нет.
По данным Минобороны, в течение ночи сбиты 519 украинских БПЛА над более чем 20 регионами РФ и акваторией Азовского моря. На всей территории Крыма произошел блэкаут, сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве.