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Авария оставила южный берег Крыма и Симферополь без электричества

Электроснабжение временно прервано на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила глава городского округа Алушты Галина Огнева.

Источник: Life.ru

По её данным, утром в Алушту подали около 2 МВт мощности, при этом в первую очередь электроэнергией обеспечены районная больница и две канализационные насосные станции.

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», — отметила Огнева в своём канале в «Максе».

Глава округа призвала жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и оценкой масштабов аварии.

Этой ночью ВСУ атаковали энергосистему Севастополя, и город остался без света. Из-за аварии утром не вышли троллейбусы, жителей попросили закладывать больше времени на дорогу.

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