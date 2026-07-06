Авария оставила южный берег Крыма и Симферополь без электричества

По её данным, утром в Алушту подали около 2 МВт мощности, при этом в первую очередь электроэнергией обеспечены районная больница и две канализационные насосные станции.
«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», — отметила Огнева в своём канале в «Максе».
Глава округа призвала жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и оценкой масштабов аварии.
Этой ночью ВСУ атаковали энергосистему Севастополя, и город остался без света. Из-за аварии утром не вышли троллейбусы, жителей попросили закладывать больше времени на дорогу.
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